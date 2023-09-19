مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يُرفع الستار مساء اليوم الثلاثاء عن دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الجديد 2023-2024.

وينطلق دور المجموعات من النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا بسلسلة من المباريات المرتقبة التي تنتظرها الجماهير من شتى بقاع العالم لمتابعة البطولة الأهم في كرة القدم.

وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تُوج بالنسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا 2022-2023 بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.

عودة دوري أبطال أوروبا

وستقام الليلة 8 مباريات في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري، بإقامة مباريات المجموعة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

وسيلعب فينورد روتردام ضد سيلتك الأسكتلندي ولاتسيو الإيطالي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في المجموعة الخامسة، وباريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في المجموعة السادسة.

وفي المجموعة السابعة، سيلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي أمام سرفينا زفيزدا الصربي، ولايبزيج الألماني أمام يانج بويز السويسري، فيما يلعب برشلونة الإسباني ضد رويال أنتويرب البلجيكي وشاختار دونيتسك الأوكراني ضد بورتو البرتغالي في المجموعة الثامنة.

ونستعرض سويا في السطور التالية قائمة مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا بالمواعيد والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا