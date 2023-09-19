مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يُرفع الستار مساء اليوم الثلاثاء عن دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الجديد 2023-2024.
وينطلق دور المجموعات من النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا بسلسلة من المباريات المرتقبة التي تنتظرها الجماهير من شتى بقاع العالم لمتابعة البطولة الأهم في كرة القدم.
وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تُوج بالنسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا 2022-2023 بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.
عودة دوري أبطال أوروبا
وستقام الليلة 8 مباريات في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري، بإقامة مباريات المجموعة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.
وسيلعب فينورد روتردام ضد سيلتك الأسكتلندي ولاتسيو الإيطالي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في المجموعة الخامسة، وباريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في المجموعة السادسة.
وفي المجموعة السابعة، سيلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي أمام سرفينا زفيزدا الصربي، ولايبزيج الألماني أمام يانج بويز السويسري، فيما يلعب برشلونة الإسباني ضد رويال أنتويرب البلجيكي وشاختار دونيتسك الأوكراني ضد بورتو البرتغالي في المجموعة الثامنة.
ونستعرض سويا في السطور التالية قائمة مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا بالمواعيد والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
- ميلان × نيوكاسل (19:15 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1
- يانج بويز × لايبزيج (19:15 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 2
- لاتسيو × أتلتيكو مدريد (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 5
- فينورد روتردام × سيلتك (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 6
- مانشستر سيتي × سرفينا زفيزدا (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 3
- برشلونة × رويال أنتويرب (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 4
- شاختار دونيتسك × بورتو (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports Fr 6 HD max
- باريس سان جيرمان × بوروسيا دورتموند (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1