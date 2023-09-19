الولايات المتحدة تقدم مساعدات إضافية لليبيا بقيمة 11 مليون دولار للاستجابة للفيضانات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس أن بلاده ستقدم 11 مليون دولار إضافية الى ليبيا للمساعدة في الاستجابة للأضرار الكارثية التي خلفتها الفيضانات المميتة هناك منذ الأسبوع الماضي.

وأوضح بايدن في بيان أن هذه المساعدة ستقدمها واشنطن للمنظمات المحلية والدولية استجابة لاحتياجاتها الإنسانية العاجلة، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة لها ستساعدان في تنسيق إيصال هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

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وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذا العمل يأتي في إطار الانضمام إلى الجهود المتضافرة للدول والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم والتي تقدم الدعم الحيوي مثل المياه والغذاء والمأوى والمساعدة الطبية.