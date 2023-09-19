دراكسلر ينتقل للأهلي القطري

رحل الألماني جوليان دراكسلر عن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعد ما يقرب من سبع سنوات مع الفريق، وذلك بعدما وقع على عقد انتقاله لصفوف الأهلي القطري يمتد حتى صيف 2025.

وانتقل لاعب الوسط المهاجم إلى فريق سان جيرمان قادما من فولفسبورج في يناير 2017، وشارك معه في 198 مباراة، حيث سجل 26 هدفا وصنع 41.

وتوج دراكسلر، الذي شارك في 58 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، بـ12 لقبا مع سان جيرمان، بما في ذلك أربعة ألقاب للدوري الفرنسي، ولكنه ابتعد تدريجيا عن التشكيل الأساسي وقضى الموسم الماضي معارا لفريق بنفيكا البرتغالي.

وذكر بيان للأهلي القطري على موقعه الإلكتروني :" يعلن الأهلي رسميا مساء اليوم الاثنين تعاقده مع النجم الألماني جوليان دراكسلر بعقد يمتد لموسمين لينتهي في صيف 2025".

ومن جانبه ذكر سان جيرمان في بيانه :" يود النادي أن يتمنى لجوليان كل التوفيق فيما تبقى من مسيرته".

وبالتالي يصبح صاحب الـ29 عاما ثالث لاعب من باريس سان جيرمان يرحل إلى الدوري القطري بعد كل من عبده ديالو وماركو فيراتي، اللذان انتقلا إلى العربي، وصيف النسخة الماضية من الدوري القطري.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز قبل الأخير في الدوري القطري بلا نقاط بعد خسارته في أول 3 مباريات.