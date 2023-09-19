مذكرة تفاهم بين الجمارك السعودية والكورية لتيسير التجارة بين البلدين

وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مذكرة تفاهم مع دائرة الجمارك الكورية بشأن الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى البلدين، بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومفوض الجمارك الكورية الجنوبية كوانغ هيو.

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وتهدف المذكرة إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات وتيسير التجارة من خلال تبادل الامتيازات المقدمة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين لدى جمارك البلدين، مما يُسهم في تسريع فسح البضائع في المنافذ الجمركية، ويُعزز من التبادل التجاري ودعم اقتصاد البلدين.

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يأتي توقيع المذكرة ضمن زيارة وفد الجمارك الكوري للهيئة وذلك لعقد الاجتماع الدوري الثالث بين الجانبين، حيث جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة عدد من الموضوعات الجمركية المشتركة.

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