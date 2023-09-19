رئيس البرلمان العربي يثمن إنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان

ثمّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم الخميس، التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق منظومة تشريعية وقضائية رائدة جعلت منها نموذجًا رائدًا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأشاد العسومي، في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، بما حققته المملكة لتأهيل الموقوفين وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

في كلمتي أمام #المؤتمر_التاسع_للمسؤولين_عن_حقوق_الإنسان_في_وزارات_الداخلية_العربية بالقاهرة، أكدنا على أهمية #حفظ_الأمن والحفاظ على مبادئ #حقوق_الإنسان وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال بـ #الدول_العربية، وفق استراتيجية واضحة تحترم #سيادة_الدول. pic.twitter.com/tVlhBtet23 — عادل بن عبد الرحمن العسومي (@AlasoomiAdel) September 19, 2023

ولفت رئيس البرلمان العربي إلى الجهود العربية المبذولة من جانب الإدارات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية بالدول العربية من أجل تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان والارتقاء بها على كافة المستويات.

وشدد على أهمية تعزيز واحترام حقوق الإنسان بوصفه محورًا أساسيًا من المحاور التي يرتكز عليها العمل الأمني لحماية المجتمعات العربية وتوفير الأمن والاستقرار بها.

ودعا في ختام كلمته إلى ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والآليات المختلفة في مجال حقوق الإنسان بالدول العربية.