أخبار دوليّة

رئيس البرلمان العربي يثمن إنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان

19 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي

ثمّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم الخميس، التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق منظومة تشريعية وقضائية رائدة جعلت منها نموذجًا رائدًا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأشاد العسومي، في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، بما حققته المملكة لتأهيل الموقوفين وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

ولفت رئيس البرلمان العربي إلى الجهود العربية المبذولة من جانب الإدارات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية بالدول العربية من أجل تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان والارتقاء بها على كافة المستويات.

وشدد على أهمية تعزيز واحترام حقوق الإنسان بوصفه محورًا أساسيًا من المحاور التي يرتكز عليها العمل الأمني لحماية المجتمعات العربية وتوفير الأمن والاستقرار بها.

ودعا في ختام كلمته إلى ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والآليات المختلفة في مجال حقوق الإنسان بالدول العربية.

 