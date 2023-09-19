أذربيجان تعلن إطلاق “عمليات لمكافحة الإرهاب” في إقليم ناغورني كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، اليوم الثلاثاء عن إطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب في إقليم نارغوني كاراباخ.

وقالت وزارة دفاع أذربيجان، إنها تنفذ ننفذ هجمات بأسلحة عالية الدقة في نارغوني قرة باغ ردا على استفزازات أرمينيا

وأوضحت الوزارة أن هدف العملية العكسرية التي أطلقتها هو إعادة النظام الدستوري في الإقليم.

بدورها، طالبت أرمينيا الثلاثاء مجلس الأمن الدولي وروسيا بوقف تحركات أذربيجان العسكرية في كاراباخ.

يشار إلى أن أذربيجان وأرمينيا خاضتا حربين بسبب إقليم ناغورني كاراباخ منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وهذه المنطقة جيب جبلي صغير يشكل جزءا من أذربيجان لكن يسكنه نحو 120 ألف أرمني.