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فرق البحث الصينية تضبط التماسيح الهاربة من مزرعة خلال الفيضانات

19 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
التماسيح الهاربة من مزرعة
التماسيح الهاربة من مزرعة

تمكنت فرق البحث الصينية، من الإمساك بعشرات التماسيح الهاربة من مزرعة لتربيتها في الصين، الأسبوع الماضي، عقب فيضانات ضربت مدينة ماومينغ جنوب الصين.

عناصر إنقاذ وهم يسحبون تمساحًا من الما
عناصر إنقاذ وهم يسحبون تمساحًا من الماء

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وبحسب وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الثلاثاء، هرب أكثر من 70 تمساحا قرب مدينة ماومينغ في إقليم غوانغدونغ (جنوب)، بعدما فاضت إحدى البحيرات بفعل إعصار شهدته المنطقة، من بينها 69 تمساحا بالغا وتمساحان أصغر سنا.

وأطلقت السلطات المحلية حملة واسعة للإمساك بالتماسيح، فيما عرض التلفزيون الرسمي مشاهد لعناصر إنقاذ وهم يسحبون تمساحا من الماء بواسطة حبل، وعشرات التماسيح تظهر في الوحل وأفواهها مغلقة بقطعة من القماش وحبل، ومُحاطة بعمال يحملون مظلات.

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