فرق البحث الصينية تضبط التماسيح الهاربة من مزرعة خلال الفيضانات

تمكنت فرق البحث الصينية، من الإمساك بعشرات التماسيح الهاربة من مزرعة لتربيتها في الصين، الأسبوع الماضي، عقب فيضانات ضربت مدينة ماومينغ جنوب الصين.

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وبحسب وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الثلاثاء، هرب أكثر من 70 تمساحا قرب مدينة ماومينغ في إقليم غوانغدونغ (جنوب)، بعدما فاضت إحدى البحيرات بفعل إعصار شهدته المنطقة، من بينها 69 تمساحا بالغا وتمساحان أصغر سنا.

All the escaped crocodiles in Maoming, Guangdong were captured by the local Agriculture Bureau, and the last one was caught last night. pic.twitter.com/VUElOHfKl0 — BeijingNews 新京报 (@BJNewsWorld) September 19, 2023

وأطلقت السلطات المحلية حملة واسعة للإمساك بالتماسيح، فيما عرض التلفزيون الرسمي مشاهد لعناصر إنقاذ وهم يسحبون تمساحا من الماء بواسطة حبل، وعشرات التماسيح تظهر في الوحل وأفواهها مغلقة بقطعة من القماش وحبل، ومُحاطة بعمال يحملون مظلات.

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