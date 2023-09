فرق البحث الصينية تضبط التماسيح الهاربة من مزرعة خلال الفيضانات

تمكنت فرق البحث الصينية، من الإمساك بعشرات التماسيح الهاربة من مزرعة لتربيتها في الصين، الأسبوع الماضي، عقب فيضانات ضربت مدينة ماومينغ جنوب الصين.

وبحسب وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الثلاثاء، هرب أكثر من 70 تمساحا قرب مدينة ماومينغ في إقليم غوانغدونغ (جنوب)، بعدما فاضت إحدى البحيرات بفعل إعصار شهدته المنطقة، من بينها 69 تمساحا بالغا وتمساحان أصغر سنا.

All the escaped crocodiles in Maoming, Guangdong were captured by the local Agriculture Bureau, and the last one was caught last night. pic.twitter.com/VUElOHfKl0

— BeijingNews 新京报 (@BJNewsWorld) September 19, 2023