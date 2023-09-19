قتيلان و11 جريحا في الهجوم الأذربيجاني على كاراباخ

أعلن المحقق المعني بحقوق الإنسان، التابع للانفصاليين، في إقليم ناجورنو كاراباخ الذي يهيمن عليه الأرمن، جيجام ستيبانيان، اليوم الثلاثاء، أن مدنيين اثنين قتلا وأصيب 11 شخصاً في الهجمات التي شنها جيش أذربيجان، بحسب رويترز.

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فيما أدان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الثلاثاء، التصعيد العسكري الأخير في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

كما طالب جوزيب بوريل في بيان له، الوقف الفوري للأعمال العدائية والأنشطة العسكرية الحالية والسماح بإجراء حوار بين باكو والأرمن في كاراباخ.

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وكانت أذربيجان قد بدأت اليوم عملية عسكرية للسيطرة على المنطقة، التي يقطنها بصورة أساسية أرمن.

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