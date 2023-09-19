التجارة تستدعي 131 سيارة موديل 2023 لوجود خلل خطير

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 124 مركبة من سيارات شيفروليه Traverse / Blazer، وكاديلاك XT5 / XT6، وAcadia GMC موديل 2023.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في تروس ناقل الحركة قد يؤدي إلى توقف عمل نظام الدفع الرباعي والتوقف الميكانيكي، مما يزيد من احتمالية تدحرج المركبة بشكل مفاجئ وخطر وقوع حادث.

كما أعلنت وزارة التجارة استدعاء ثلاث مركبات gmc acadia وأربع مركبات blazer موديل 2023.

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وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في تروس ناقل الحركة قد يؤدي إلى توقف عمل نظام الدفع الرباعي والتوقف الميكانيكي مما يزيد من احتمالية تدحرج المركبة بشكل مفاجئ وخطر وقوع حادث.

ودعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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