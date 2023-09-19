محافظ الأفلاج يتابع استعدادات الاحتفال باليوم الوطني الـ93

أجرى محافظ الأفلاج، الدكتور أحمد العلم، اليوم الثلاثاء، جولة للوقوف على استعدادات بلدية الأفلاج للاحتفال باليوم الوطني الـ93.

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واستمع محافظ الأفلاج، خلال الجولة إلى شرح مفصل من رئيس بلدية الأفلاج المهندس عبدالعزيز المعدي، عن استعدادات البلدية وتجهيز الميادين والمتنزهات، بالإضافة إلى برامج وفقرات الاحتفال التي تستعدّ البلدية لتقديمها للأهالي.

يذكر أن بلدية الأفلاج بدأت منذ وقت مبكر استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني، ووشحت الميادين العامة باللون الأخضر، وجهزت المتنزهات والحدائق احتفاءً باليوم الوطني 93.

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