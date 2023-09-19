اتحاد الكرة يعلن العفو عن الموقوفين والاكتفاء بمدة الإيقاف السابقة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، الاكتفاء بمدة الإيقاف السابقة لمن صدر في حقهم قرارات حرمان من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، أو الإيقاف لمدة تتجاوز 10 سنوات.

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وأوضح الاتحاد السعودي، في منشور له عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء استنادا لصلاحيات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ووفقًا للنظام الأساسي للاتحاد، وبناءً على القرارات السابقة الصادرة من الاتحاد ولجانه بالحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة، أو الإيقاف لمدة تتجاوز 10 سنوات.

وعليه فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الاكتفاء بما مضى من مدة الإيقاف لمن صدر بحقهم عقوبة الحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة، أو الإيقاف لمدة تتجاوز 10 سنوات.

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