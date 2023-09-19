المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يبحث إنشاء اتحاد الشباب العربي

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب دورة استثنائية اليوم برئاسة مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة أعضاء المكتب والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة.

جاء ذلك لبحث اعتماد الإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، وإنشاء اتحاد الشباب العربي.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم أنه يعقب اجتماع المكتب التنفيذي عقد دورة استثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اليوم، عبر الفيديو كونفرانس برئاسة المملكة العربية السعودية لاعتماد توصيات المكتب التنفيذي وإصدار القرارات المناسبة بشأن موضوعي جدول الأعمال تمهيدًا لرفعها إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.