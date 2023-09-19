الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة يلتقي وزيرة الدولة للسياحة والثقافة الأنغولية

التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان في الرياض اليوم، وزيرة الدولة للسياحة والثقافة بجمهورية أنغولا ماريا بيداد دي جيسوس، بحضور سفير أنغولا لدى المملكة فريدريكو كاردوسو؛ لتوطيد العلاقات الثقافية بين البلدين، بهدف مناقشة فرص التعاون المشترك في المجالات الأدبية والنشر والترجمة.

واستعرض اللقاء عددًا من برامج ومبادرات إستراتيجية هيئة الأدب والنشر والترجمة، التي تسعى من خلالها للتثقيف مع مختلف الحضارات، وتبادل الخبرات، وكذلك التعاون مع المثقفين والأدباء والمفكرين الأنغوليين، والتعاون في الترجمة من اللغة البرتغالية (اللغة الرسمية في جمهورية أنغولا) إلى العربية، علاوةً على أهمية ترسيخ العلاقات الثقافية الدولية، والمقاربة بين الحضارات والآداب، واستكشاف العمق الثقافي للشعوب والأمم من خلال البرامج والفعاليات المشتركة التي تُقام في كلا البلدين الصديقين.