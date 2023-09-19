بعثة منتخب الشاطئية تقيم معسكرًا إعداديًا في دبي

غادرت اليوم، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية إلى مدينة دبي، وذلك لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 29 من سبتمبر الجاري، في إطار تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر المقبل.

وكان المدير الفني للأخضر قوقا زولوكوفيك قد أعلن عن قائمة اللاعبين الذين سيغادرون إلى مدينة دبي والبالغ عددهم 17 لاعبًا وهم:

حسام كعمان وعلي الصفار ومحمد العجمي ومحمد خاتم ومبارك الدوسري وخالد وهيب وماجد شمهاني ويحيى طميحي ونايف ياكل وعمر قرامش ووليد اليوبي وبلال بوده ورمزي دكمان وأحمد الهمامي وسلمان الرشيدي وإسلام سراج وفيصل القرني.

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ومن المقرر أن يلعب أخضر الشاطئية في المعسكر ثلاث مباريات ودية مع نظيره الإماراتي، بالإضافة إلى إجراء حصص تدريبية يومية متنوعة على فترات مختلفة.