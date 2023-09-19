أخضر تحت 23 عامًا يستهل مشواره في دورة الألعاب الآسيوية بالتعادل مع إيران

استهل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم مشواره في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 (هوانجتشو 2022) بتعادل سلبي مع نظيره الإيراني، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مركز لينبيج الرياضي في مدينة هوانجتشو الصينية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

نهاية المباراة |

🇸🇦 السعودية 0 - 0 إيران 🇮🇷

أخضر "تحت 23 عامًا" يفتتح مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية بالتعادل السلبي .#الطريق_إلى_باريس | #Hangzhou2022 pic.twitter.com/43wpUHURU6 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 19, 2023

التعادل السلبي هو تكرار لمباراة المنتخبين في النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا 2018 التي انتهت بالنتيجة ذاتها ضمن مرحلة المجموعات أيضاً.

بهذه النتيجة، اكتفى المنتخبان السعودي والإيراني بحصد نقطة في المركزين الثاني والثالث متأخرين بنقطتين عن المنتخب الفيتنامي متصدر المجموعة بـ 3 نقاط بعد فوزه على منغوليا 2-4.

يلتقي الأخضر الأولمبي مع منغوليا، ويواجه المنتخب الإيراني نظيره الفيتنامي الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الثانية.