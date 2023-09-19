أخبار الرياضة

أخضر تحت 23 عامًا يستهل مشواره في دورة الألعاب الآسيوية بالتعادل مع إيران

19 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

استهل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم مشواره في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 (هوانجتشو 2022) بتعادل سلبي مع نظيره الإيراني، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مركز لينبيج الرياضي في مدينة هوانجتشو الصينية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

التعادل السلبي هو تكرار لمباراة المنتخبين في النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا 2018 التي انتهت بالنتيجة ذاتها ضمن مرحلة المجموعات أيضاً.

بهذه النتيجة، اكتفى المنتخبان السعودي والإيراني بحصد نقطة في المركزين الثاني والثالث متأخرين بنقطتين عن المنتخب الفيتنامي متصدر المجموعة بـ 3 نقاط بعد فوزه على منغوليا 2-4.

يلتقي الأخضر الأولمبي مع منغوليا، ويواجه المنتخب الإيراني نظيره الفيتنامي الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الثانية.