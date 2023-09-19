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رونالدو يقود تشكيل النصر أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

19 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
النصر - كريستيانو رونالدو
النصر - كريستيانو رونالدو

أعلن الجهاز الفني لفريق النصر بقيادة البرتغالي كاسترو، التشكيل الذي سيواجه به بيرسبوليس الإيراني، بعد قليل ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وضم تشكيل النصر كلًا من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام- عبدالإله العمري- إيميريك لابورت- محمد قاسم.

الوسط: عبدالله الخيبري- أوتافيو- مارسيليو بروزوفيتش- عبدالرحمن غريب.

الهجوم: كريستيانو رونالدو- ساديو ماني.

ويجلس مقاعد البدلاء: راغد النجار، وليد عبدالله، عبدالله مادو، محمد آل فتيل، نواف بوشيل، عبدالعزيز العليوه، مشاري النمر، علي الحسن، سامي النجعي، خالد الغنام.