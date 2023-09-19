الفتح يواصل إعداده للاتحاد

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريبه الرئيسي استعدادًا لمواجهة الاتحاد.

تقام المباراة مساء الخميس المقبل على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن الجولة السابعة لدوري روشن السعودي.

باتنـا اون ذا وينق ⚡ الخميس 9:00 مساءً ⏰

استاد الأمير عبدالله الفيصل 📍#الاتحاد_الفتح#دوري_روشن pic.twitter.com/VeJ7T1scDi — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) September 19, 2023

وركز المدير الفني الكرواتي سلافن بيليتش، خلال تدريب اليوم على إجراء تدريبات تكتيكية مكثفة في جميع الخطوط، قبل أن يجري مناورة على كامل مساحة الملعب طبق فيها العديد من الجمل التكتيكية الخاصة بطريقة بناء الهجمة والرجوع السريع في حال فقدان الكرة.

وأوقف بيليتش المناورة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين فيما يخص التحرك والتمركز الصحيح.

وتقرر أن يغادر الفريق غدًا الأربعاء إلى جدة للدخول في معسكر إعدادي لحين موعد المباراة، وسيؤدى الفريق تدريبه الأخير بملعب المباراة.