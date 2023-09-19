النصر يعود من إيران بفوز ثمين على برسبوليس في أبطال آسيا

حقق نادي النصر فوزًا ثمينًا على مستضيفه برسبوليس الإيراني بنتيجة هدفين دون رد.

أقيمت المباراة مساء الثلاثاء على ملعب "استاد آزادي" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

سجل هدفي النصر، عبدالرحمن غريب ومحمد قاسم في الدقيقتين 62 و72 من عمر المباراة.

وضمن النصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني.