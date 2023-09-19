الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة

دانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي المستمر، في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي أسفر اليوم عن استشهاد أربعة فلسطينيين، ثلاثة منهم من مخيم جنين، ورابع استشهد برصاص قوات الاحتلال، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان: إن العدوان الإسرئيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني في غزة وجنين، وغيرها من المدن، مدان ويقود الأوضاع لمزيد من التوتر والتصعيد، وعلى الاحتلال أن يتحمل عواقب ذلك.

وطالب بالتدخل العاجل لوقف التمادي الإسرائيلي في عمليات القتل والتدمير وسرقة الأرض، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وثوابته الوطنية.