وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس وزراء سانتا لوسيا

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس وزراء سانتا لوسيا السيد فيليب بيير، وبحضور وزير خارجية سانتا لوسيا السيد ألفا بابتيس، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.