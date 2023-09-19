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برشلونة يكتسح ضيفه أنتويرب بخماسية في دوري أبطال أوروبا

20 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

اكتسح برشلونة الإسباني ضيفه رويال انتويرب البلجيكي بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

أقيمت المباراة مساء الثلاثاء، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

قبل انطلاق المباراة، وقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت حداداً على ضحايا زلزال المغرب و فيضانات ليبيا.

واصل النجم البرتغالي الدولي جواو فيليكس توهجه مع فريقه الجديد برشلونة بتسجيله هدفين في شباك انتويرب.

افتتح فيليكس التسجيل في الدقيقة 11 ثم أضاف القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وأحرزه جيلي باتاي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني سجل بابلو مارتن باييز الهدف الرابع في الدقيقة 54، ثم عاد فيليكس وسجل الهدف الثاني له والخامس للنادي الكاتالوني في الدقيقة 66.