برشلونة يكتسح ضيفه أنتويرب بخماسية في دوري أبطال أوروبا

اكتسح برشلونة الإسباني ضيفه رويال انتويرب البلجيكي بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

أقيمت المباراة مساء الثلاثاء، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

قبل انطلاق المباراة، وقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت حداداً على ضحايا زلزال المغرب و فيضانات ليبيا.

قبل انطلاق المباراة، وقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت حداداً على ضحايا #زلزال_المغرب و #فيضانات_ليبيا قلوبنا معكم 🇲🇦🙏🏽🇱🇾 pic.twitter.com/vA3zqh7MkZ — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 19, 2023

واصل النجم البرتغالي الدولي جواو فيليكس توهجه مع فريقه الجديد برشلونة بتسجيله هدفين في شباك انتويرب.

افتتح فيليكس التسجيل في الدقيقة 11 ثم أضاف القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 19.

أول الغيث خماسية 🖐️ pic.twitter.com/iAyNlca4lS — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 19, 2023

وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وأحرزه جيلي باتاي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني سجل بابلو مارتن باييز الهدف الرابع في الدقيقة 54، ثم عاد فيليكس وسجل الهدف الثاني له والخامس للنادي الكاتالوني في الدقيقة 66.