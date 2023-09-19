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مانشستر سيتي يبدأ حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال بالفوز على النجم الأحمر

20 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

استهل مانشستر سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على ضيفه النجم الأحمر الصربي 3 /1.

أقيمت المباراة مساء الثلاثاء على ملعب "إستاد الاتحاد" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة للبطولة القارية.

تقدم عثمان بوكاري بهدف للفريق الصربي في الدقيقة 45.

وتقمص الأرجنتيني الشاب جوليان ألفاريز دور البطولة بتسجيله الهدفين الأول والثاني لسيتي في الدقيقتين 47 و60.

وتكفل الإسباني رودريجو هيرنانديز بتسجيل ثالث أهداف حامل اللقب في الدقيقة 73.

وفي نفس المجموعة، بدأ لايبزج الألماني مشواره في البطولة بانتصار مثير على مضيفه يانج بويز السويسري 3 /1.