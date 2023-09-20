تُستأنف بطولة دوري أبطال أوروبا بالعديد من المباريات مساء اليوم الأربعاء بعد انطلاق دور المجموعات يوم الثلاثاء.
وكان دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا انطلق يوم الثلاثاء بإقامة مباريات المجموعة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.
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ومن المقرر أن تقام اليوم الأربعاء مباريات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة للبطولة القارية.
ونرصد في السطور التالية قائمة مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا بالمواعيد والقنوات الناقلة لها، مع العلم أنها ستكون منقولة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لها في الشرق الأوسط.
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
- جالاتا سراي × كوبنهاجن (19:45 مصر والسعودية) - beIN Sports XTRA 1
- ريال مدريد × يونيون برلين (19:45 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 2
- بنفيكا × ريد بول سالزبورج (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports XTRA 2
- بايرن ميونخ × مانشستر يونايتد (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1
- ريال سوسيداد × إنتر ميلان (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 4
- سبورتينج براجا × نابولي (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 6
- أرسنال × أيندهوفن (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 3
- إشبيلية × لانس (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 5