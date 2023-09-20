تُستأنف بطولة دوري أبطال أوروبا بالعديد من المباريات مساء اليوم الأربعاء بعد انطلاق دور المجموعات يوم الثلاثاء.

وكان دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا انطلق يوم الثلاثاء بإقامة مباريات المجموعة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

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ومن المقرر أن تقام اليوم الأربعاء مباريات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة للبطولة القارية.

ونرصد في السطور التالية قائمة مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا بالمواعيد والقنوات الناقلة لها، مع العلم أنها ستكون منقولة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لها في الشرق الأوسط.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا