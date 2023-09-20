الخريف يبحث مع نائب وزير التجارة الصيني تعزيز العلاقات الصناعية والتجارية بين البلدين

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة الصينية بكين، بنائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين.

وناقشا سبل تعزيز التعاون الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين، وذلك بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن الحربي.

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وخلال اللقاء تطرقا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين المملكة العربية السعودية والصين، وبحث فرص الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات المستهدفة، وزيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك في إطار زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الاستراتيجيين.