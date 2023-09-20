وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية يلتقي وكيل مسؤول أممي لمكافحة الإرهاب

التقى وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن الرسي، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك.

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واستعرض الدكتور الرسي خلال اللقاء، جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الشراكات الدولية لمحاربة التطرف والإرهاب. بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين المملكة والأمم المتحدة.