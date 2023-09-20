انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء تونس

حدث انقطاعًا مفاجئا للتيار الكهربائي، في معظم أنحاء تونس، اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم الأربعاء، إن الوضع الأمني مستقر وأن وحداتها الأمنية تواصل العمل للحفاظ "على الأمن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة".

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وأوضح البيان أن انقطاع الكهرباء في عدد من مناطق جمهورية تونس كان في الساعة الثانية صباح اليوم، والوضع الأمني مستقر وتواصل وحداتها الأمنية المحافظة على الأمن العام.

وتشهد محطة إنتاج الكهرباء برادس في تونس، تواجدًا مكثفًا لمختلف الوحدات الأمنية والحماية المدنية والفرق الفنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، بعدما شهدت انبعاث شرارات كهربائية ودخان.