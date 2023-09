أنس جابر تبلغ ثمن نهائي بطولة جوادالاخارا للتنس

صعدت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة السابعة على العالم إلى الدور الثالث (دور الستة عشر) من بطولة جوادالاخارا المفتوحة للتنس بالمكسيك إثر الفوز على الأمريكية أليسيا باركز 6 / 2 و6 / 2 صباح الأربعاء في الدور الثاني من البطولة.

واحتاجت أنس جابر، المصنفة الأولى للبطولة، إلى أقل من ساعة واحدة لحسم المباراة وانتزاع بطاقة التأهل على حساب منافستها الأمريكية المصنفة 45 على العالم.

وجنبت قرعة البطولة أنس جابر خوض منافسات الدور الأول باعتبارها واحدة من المصنفات الثماني الأوليات، وقد حققت انطلاقة قوية في الدور الثاني وحسمت الفوز خلال 59 دقيقة فقط، وذلك في أول مشاركة لها بالبطولة المكسيكية.

Moving 🔛

The top seed @Ons_Jabeur moves past Parks in just under an hour!#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/IU9TLd5X7N

