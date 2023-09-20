استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهد 6 فلسطينيين، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإٍسرائيلي في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هجومًا استهدف مخيمي عقبة جبر في أريحا وجنين والحدود الشرقية لقطاع غزة صباح اليوم والليلة الماضية، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين بعد مواجهات أسفرت عن استشهاد 6 أشخاص.

وأكدت المصادر الفلسطينيية مقتل أربعة من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية على جنين باستخدام طائرة مفخخة، وأخرى على أريحا أدت إلى مقتل شاب فلسطيني.

وفي غزة، استشهد شاب وأصيب 9 آخرون بجروح أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال احتجاجات على أطراف شرق القطاع قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، وسط دعوات لتصعيد الاحتجاجات اليوم.