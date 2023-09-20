رسميا.. بولندا تعلن خليفة فيرناندو سانتوس في تدريب المنتخب

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن لاعب المنتخب السابق ميال بروبيرز بصدد تولي منصب المدير الفني للمنتخب الأول.

وتم تعيين ميال بروبيرز مدربا جديدا لمنتخب بولندا خلفا للبرتغالي فيرناندو سانتوس الذي تمت إقالته قبل أيام.

وقال سيزاري كولسزا رئيس الاتحاد البولندي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "هذا هو أفضل اختيار ممكن."

واكتسب بروبيرز خبرة لسنوات عديدة عبر تدريب عدة فرق بولندية، وعمل مؤخرا في تدريب منتخب الشباب البولندي تحت 21 عاما.

وسيحل بروبيرز مكان فيرناندو سانتوس، الذي قاد البرتغال للفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) وأخفق في قيادة المنتخب البولندي لتقديم عروض جيدة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024 .

وتلقى المنتخب البولندي ثلاث هزائم خلال آخر خمس مباريات تحق قيادة سانتوس، كان آخرها الهزيمة أمام ألبانيا صفر / 2 في المجموعة الخامسة بالتصفيات.

ويحتل المنتخب البولندي المركز الخامس في المجموعة وتتبقى له ثلاث مباريات.