برشلونة يمدد عقد بالدي حتى 2028 بشرط جزائي مليار يورو

أعلن نادي برشلونة الإسباني تمديد عقده ظهير الأيسر الشاب أليخاندرو بالدي حتى عام 2028.

وذكر برشلونة عبر موقعه الرسمي أنه توصل لاتفاق مع أليخاندرو بالدي بشأن عقد جديد يستمر حتى 30 يونيو 2028.

وتم وضع شرط جزائي في عقد صاحب الـ19 عاما مع برشلونة بمبلغ مليار يورو.

وسيتم توقيع العقد الجديد غدا الخميس الموافق 21 سبتمبر في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية في ملعب "سيوتات إسبورتيفا خوان غامبر" بالنادي الكتالوني.

أليخاندرو بالدي لاعب أساسي في مركز الظهير الأيسر

مع توقيع تمديد عقده، يعزز أليخاندرو بالدي موقعه في مركز الظهير الأيسر في الفريق الأول تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وكان بالدي وصل إلى برشلونة عام 2011 وهو في الثامنة من عمره، وتم تصعيده بشكل سريع عبر الفئات العمرية في فرق الشباب في البارسا.

في موسم 2020-2021، بدأ الظهور لأول مرة مع الفريق الأول، حيث ظهر في مباراة ودية ضد ناستيك دي تاراغونا في فترة ما قبل الموسم.

وفي سبتمبر 2021، شارك بالدي لأول مرة في دوري أبطال أوروبا في مباراة ضد بايرن ميونخ الألماني، ليحل محل جوردي ألبا.

وشهد موسم 2021-2022 لمحات من موهبته، وفي الموسم الماضي 2022-2023 أثبت نفسه كلاعب في الفريق الأول وكخيار أول في مركز الظهير الأيسر.

يذكر أن بالدي شارك في 55 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة حتى الآن، منها 42 مباراة أساسيًا، وسجل هدفا واحدا وقدم ستة تمريرات حاسمة.