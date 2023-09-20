اليونسكو تُدرج محمية “عروق بني معارض” على قائمتها للتراث العالمي

أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، نجاح المملكة العربية السعودية في تسجيل محمية "عروق بني معارض" في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول موقع للتراث العالمي الطبيعي على أراضي المملكة.

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واتُخذ قرار التسجيل خلال الدورة السنوية الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 10حتى 25 من شهر سبتمبر الحالي.

وقال وزير الثقافة، إن تسجيل المحمية في قائمة التراث العالمي لليونسكو كأول موقع للتراث الطبيعي في القائمة، يسهم في تسليط الضوء على أهمية التراث الطبيعي خارطة التراث العالمي، ويعكس القيمة البارزة للمحمية". وأشاد سموه بالجهود الوطنية المشتركة التي دعمت تحقيق هذا الإدراج المتميز.

محمية عروق بني معارض:

- أول موقع للتراث العالمي الطبيعي على أراضي المملكة.

- المحمية تقع على طول الحافة الغربية للربع الخالي.

- مساحتها 12 ألف و750 كيلومتر مربع.

- تضم أكثر من 120 نوعًا من النباتات البرية الأصيلة.

- تضم حيوانات فطرية مهددة بالانقراض.

- تضم القطيع الوحيد الحر من المها العربي في العالم.

- تتقاطع مع أكبر بحر رملي في العالم وثاني أطول سلسلة جبلية في الجزيرة العربية.

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