“أسبار” ينظم ندوة افتراضية حول “تعزيز الهوية الوطنية”

أعلن ملتقى "أسبار" اليوم الأربعاء، عن تنظيم، ندوة افتراضية بعنوان "تعزيز الهوية الوطنية المهددات والفرص" بعد غد الجمعة احتفالاً بذكرى اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والمثقفين.

ويتناول المشاركون في الندوة عددًا من المحاور المتعلقة بالهوية الوطنية، منها: الإعلام وتأثيره على تشكيل الوعي الوطني للأجيال، وكيفية التعامل مع العوامل المحتملة للإضرار بها، ودور ومسؤوليات المؤسسات والمكونات الثقافية السعودية في تعزيز الهوية.

وخلال الندوة سيتم التطرق للتعليم وإسهاماته في بناء الهوية الوطنية (من الروضة حتى الجامعة)، كما تتناول المحاور الفنون مثل: (السينما، والمسرح، والموسيقى) والمنتظر منها لتعزيز الهوية الوطنية، وكذلك أهمية تعزيز الهوية الوطنية لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي والحفاظ على الوحدة الوطنية.

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وتأتي الندوة في إطار اللقاءات الدورية لملتقى أسبار التي يستضيف فيها الأكاديميين والمثقفين لمناقشة القضايا الآنية، ويضم مئة مثقف ومفكر وخبير سعودي من تخصصات علمية متنوعة ومن أطياف فكرية واجتماعية متعددة.

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