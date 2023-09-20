“تعليم الرياض” يدشّن الحملة الإعلامية لليوم الوطني الـ 93 “نحلم ونحقق”

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع، اليوم الأربعاء، حملة الإدارة الإعلامية لليوم الوطني الـ 93 تحت شعار "نحلم ونحقق" بحضور مساعده للشؤون المدرسية والتعليمية المكلف الدكتور محمد آل حسين.

وأكد الدكتور الزارع على أهمية دور الإعلام في التوعية والتثقيف في مثل هذه المناسبات الوطنية لكافة شرائح المجتمع وخاصة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

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بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أصدرت ما يزيد عن 130 منتجاً إعلامياً متنوعا يتضمن رسائل إعلامية متخصصة تتعلق بما تشهده المملكة من تطور كبير في كافة المجالات وخاصة التعليمية.

#تدشين|

دشّن المدير العام لـ #تعليم_الرياض حملة الإدارة الإعلامية لليوم الوطن (93) تحت شعار "نحلم ونحقق"،بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية والتعليمية المكلف.#التعليم_يحتفي_بالوطن #نحلم_ونحقق93 pic.twitter.com/JteBm4iO1k — إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) September 20, 2023

وأشار إلى أن الحملة الإعلامية تهدف إلى مشاركة كافة افراد المجتمع فرحة الوطن بهذه المناسبة السعيدةببث ونشر الرسائل والمواد الإعلامية المتنوعة بأساليب إعلامية جذابة وممتعة، يكون محورها الطالب والطالبة والمجتمع التعليمي.