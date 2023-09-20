بعد المقاطعة.. لاعبات منتخب إسبانيا تحسم موقفهن من دوري الأمم

اقتنع عدد كبير من لاعبات المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات بالمشاركة في بطولة دوري أمم أوروبا المقبلة بعد محادثات طويلة، وذلك رغم المقاطعة في وقت سابق.

وقال فيكتور فرانكوس رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا (سي.إس.دي) اليوم الأربعاء إن 21 من إجمالي 23 لاعبة في قائمة المنتخب، وافقن على اللعب، بينما ترغب اللاعبتان الأخريان في مغادرة المعسكر، ولن يتم فرض عقوبات على أي منهما.

ويلتقي المنتخب الإسباني نظيره السويدي بغد غد الجمعة ثم يلتقي المنتخب السويسري يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت لاعبات المنتخب الإسباني قد أعلن المقاطعة دعما لجيني هيرموسو المتوجة مع المنتخب بلقب كأس العالم 2023 .

وقام لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني حينذاك، بتقبيل هيرموسو على الفم عقب المباراة النهائية لكأس العالم 2023 والتي انتهت بالفوز على المنتخب الإنجليزي 1 / صفر في سيدني في أغسطس الماضي.

وقالت هيرموسو عدة مرات إن القبلة لم تكن بالتراضي.

وأعلنت العديد من اللاعبات، من بينهن كل لاعبات المنتخب المتوج بالمونديال، عدم اللعب للمنتخب طالما تواجد روبياليس في منصب رئيس الاتحاد.

واستقال روبياليس من منصبه قبل أيام، رغم أنه رفض ذلك في البداية، لكن اللاعبات واصلن إضرابهن وطالبن بالمزيد من التغييرات في الاتحاد.

لكن مونتسي تومي، المدربة الجديدة للمنتخب والتي كان من المفترض أن تعلن عن قائمتها يوم الجمعة الماضي بعد أن حلت مكان المدرب السابق خورخي فيلدا الذي أقيل، استدعت 15 لاعبة ممن توجن بلقب المونديال، ضمن قائمة من 23 لاعبة أعلنتها أمس الأول الاثنين استعدادا لدوري الأمم.

وبعد مفاوضات بين اللاعبات والمجلس الأعلى للرياضة والاتحاد الإسباني، أعلن فرانكوس أن الاتحاد سيجري التغييرات بعيدة المدى التي تطالب بها لاعبات المنتخب، وسيجرى تشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض.