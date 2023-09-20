المنتخب السعودي لكرة المناورة يشارك في بطولة آسيا 2024

يقيم المنتخب السعودي لكرة المناورة "دودج بول" حالياً في جنوب إفريقيا, معسكراً تدريبياً يستمر حتى 25 سبتمبر الجاري استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا لكرة المناورة 2024.

وجرى اختيار 22 لاعباً للمشاركة في المعسكر هم حسن أمان، أحمد المهر، هادي علوي، أحمد القويعي، محمد آل فردان، علي الزاير، هاني العبد رب النبي، مصطفى المحيشي، أحمد المحيشي، حسين الباشا، أحمد الكيال، عبدالرحمن زيدان، صلاح قاسم، فراس الضلعان، عبدالله باعطب، سلطان فاخوري، محمد الغنام، رائد سلمان، خالد الشاعري، ميثم آل حجي، معاذ المالكي وصالح السعيد، حيث يترأس البعثة المدير التنفيذي لاتحاد كرة المناورة عبدالعزيز الهزاني وتضم الجهاز الإداري المكون من ليلى الحامدي، مصطفى الفهد وفتون الجابر، والجهاز الفني الذي يضم هاني عبدالملك، جومولور عيسى وإبراهيم مهدي.

وسيخوض المنتخب السعودي خلال المعسكر الخارجي 18 مباراة ودية من بينها المشاركة في بطولة جنوب إفريقيا الودية, إذ عمد المدير الفني للمنتخب السعودي هاني نبيل إلى اختيار لاعبين على مستوى فريق الرجال وفريق تحت 21 عامًا، بهدف الوقوف على مستويات اللاعبين الشباب وصقل خبراتهم، قبل اختيار القائمة النهائية المشاركة في البطولة الآسيوية.