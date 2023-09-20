أمانة جدة تطلق فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 93

أطلقت أمانة محافظة جدة، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ93 "نحلم ونحقق"، في أرجاء المحافظة، عبر سلسلة من الفعاليات التي تستهدف كافة الفئات العمرية.

إقرأ أيضًا: أمانة الباحة تعد حزمة من الفعاليات للاحتفال باليوم الوطني الـ 93

وتنطلق اليوم ثلاث فعاليات، تتضمن عروضًا ثلاثية الأبعاد بهوية اليوم الوطني 93 تستمر لمدة ثلاثة أيام، في كل من بوابتي طريق المدينة الغربية والشرقية، وميدان النورس.

كما تضيء أمانة جدة في اليوم نفسه، كلًا من مبنى الأمانة الرئيسي، وبلديتي طيبة وأبحر الفرعيتين، وميادين "الكرة الأرضية والقناديل والنواة والتحلية والأمير عبد المجيد" وشارع السلام والكورنيش الأوسط، باللون الأخضر طيلة ثلاثة أيام، إضافة إلى جدارية رسم تعبيرية عن الوطن في ميدان خادم الحرمين الشريفين "سارية العلم".

ويشهد ممشى اليمامة غداً، استعراض فرسان بالخيول حاملين الراية السعودية وبالزي السعودي، لمدة يومين، مع تركيب إضاءات تفاعلية في مسار الخيل على الميدان، فضلًا عن رفع العلم السعودي في الشوارع والطرق الرئيسية لمدة ثلاثة أيام.

إقرأ أيضًا: محافظة الداير تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 93

ويستقبل مركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة، الأهالي للاستمتاع بالفنون الشعبية المتنوعة، إلى جانب فرقة أطفال وألعاب تفاعلية ومسابقات وهدايا في مسرح الطفل بالمركز.

وتستمر فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 93 إلى يوم 23 سبتمبر، حيث تشهد حديقة الأمير ماجد مشاركة فرقة للفنون الشعبية، ومسرح للطفل يتضمن فرقة للأطفال وألعاب تفاعلية ومسابقات وهدايا.

إقرأ أيضًا: محافظة الدائر تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 93

وتتضمن فعاليات الأمانة، إطلاق مبادرة زراعة 93 شتلة في 18 موقع بالتزامن مع اليوم الوطني ضمن جهودها في تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، فيما تشارك جمعية مراكز الأحياء بـ 43 انشطة متنوعة ستشمل فعاليات ثقافية ورياضية وتشكيلية بالإضافة لزيارات للمرضى المنومين ومشاركة الأسر المنتجة ضمن الفعاليات المصاحبة.

إقرأ أيضًا:

أمانة منطقة القصيم تستعد للاحتفاء باليوم الوطني الـ93