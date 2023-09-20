أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023" الإعلان عن طرح تذاكر دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023" عبر الموقع الإلكتروني https://tickets.riyadh2023.com/، حيث تتيح هذه التذاكر حضور يوم كامل من المنافسات والفعاليات الترفيهية، كما ستكون التذاكر متاحة أيضاً في أكشاك بيع التذاكر في جامعة الملك سعود خلال أيام المنافسات.

وبمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، تم الكشف عن عرض خاص يستمر لمدة 5 أيام يبدأ من اليوم، حيث يتيح هذا العرض لحامل التذكرة دخول جميع المنافسات الرياضية والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية طوال مدة الدورة، وستنتهي صلاحية العرض في 25 سبتمبر الحالي.

تتيح التذكرة لحاملها دخول جميع مناطق المنافسات الخمسة ومنطقة الجمهور، بالإضافة إلى موقف مجاني للسيارة. كما ستشمل تذاكر اليوم الأخير حضور الحفل الختامي للدورة. وتوفر اللجنة المنظمة دخولاً مجانياً لعائلات اللاعبين المشاركين والأطفال تحت 12 عاماً وأبناء الشهداء وكبار السن فوق 65 عاماً، إلى جانب ذوي الإعاقة مع المُرافق.

وقبل شهر من بدء المحفل العالمي، دخلت النسخة الثالثة لدورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023" مرحلة الاستعدادات النهائية. يتوقع أن يشارك في هذه النسخة أكثر من 1650 لاعباً ولاعبة من أنحاء العالم، يمثلون أكثر من 80 دولة على مدى 11 يوماً.

ستقام المنافسات في مجمع الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود في الرياض، وستشمل 16 لعبة قتالية منها: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكيندو، ومصارعة الذراع، والملاكمة والركل "الكيك بوكسينج"، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.