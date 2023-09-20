“الخطوط السعودية” تشارك في الاحتفاء باليوم الوطني

تشارك مجموعة الخطوط الجوية السعودية في الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، من خلال إسهام إحدى طائرات "السعودية" في العرض الجوي "نسابق الأحلام" للطائرات العسكرية والمدنية، التي تقام بإشراف من الهيئة العامة للترفيه، إلى جانب توفير عدد من العروض المميزة للسفر عبر شبكة رحلاتها التي تغطي أرجاء المملكة.

وتأتي مشاركة مجموعة الخطوط الجوية السعودية المتواصلة في اليوم الوطني، انطلاقاً من التزاماتها الوطنية وبرامجها المجتمعية وشراكاتها الإستراتيجية مع العديد من القطاعات والهيئات الوطنية.