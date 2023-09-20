ولي العهد على قناة “FOX News” الخميس في الواحدة صباحًا

تبث قناة FOX News الأمريكية في تمام الساعة 1 صباحًا (الخميس 21 سبتمبر 2023م) مُقابلة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.

وكانت قناة FOX News قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه إلى أن هذه المُقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وستُذاع في برنامج Special Report وهي الأولى له مع شبكة إخبارية أميركية كبرى منذ عام 2019.

وتكتسب مُقابلته المُرتقبة أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق تحولات ومُستجدات إقليمية وعالمية.