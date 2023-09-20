إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة والقدس

أصيب ثلاثة فلسطينيين، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في القدس وغزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، إصابة فلسطينيين بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، شمال وشرق القطاع، كما أكدت استهداف قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف بقنابل الغاز في منطقة أبوصفية، شمال قطاع غزة، في إطار اعتداءاتها المستمرة والمتعمدة على الأطقم الطبية.

وفي مدينة القدس المحتلة، أصيب طفل، مساء اليوم، بالرصاص، خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، شهدتها بلدة الرام شمال المدينة.