الأخضر تحت 23 عامًا ينهي استعداداته لمواجهة منغوليا

أنهى المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، اليوم الأربعاء، تحضيراته استعداداً لمواجهة منتخب منغوليا، غدًا الخميس.

تقام المباراة على على ملعب مركز لينبينج الرياضي في مدينة هوتشو الصينية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدورة الألعاب الآسيوية (هوانغتشو 2022).

اشتملت التدريبات على تمارين استرجاعية أعقبها مران تكتيك ثم العمل على الكرات الثابتة والإطالات.

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