الأمين العام للجامعة العربية يلتقي بوزير خارجية باكستان

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وزير خارجية باكستان جليل عباس جيلاني، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء ، مناقشة آخر التطورات في المنطقة العربية ومنطقة جنوب شرق آسيا، وكذلك المبادرات المختلفة لإنشاء طرق جديدة للتجارة وربط الموانئ عبر آسيا، ومروراً بالشرق الأوسط إلى أوروبا، والآثار المحتملة لهذه المبادرات الاقتصادية على دول المنطقة.