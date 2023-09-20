ريال مدريد يهزم يونيون برلين بالضربة القاضية

حقق ريال مدريد الإسباني فوزًا مثيرًا على ضيفه يونيون برلين الألماني بهدف دون مقابل.

أقيمت المباراة مساء اليوم على ملعب "ملعب سانتياغو برنابيو" في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

خاض ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - خوسيلو ماتو

تمكن الإنجليزي جود بيلينجهام من تسجيل هدف ريال مدريد في الدقيقة 95.

بهذا الفوز، تحصل ريال مدريد على أول 3 نقاط له في البطولة ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتًا، التي تضم كذلك نابولي وسبورتنج براجا.