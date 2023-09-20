“معًا كتبنا التاريخ”.. الهلال يعلن رسميًا رحيل مدافعه الكوري جانغ

أعلن نادي الهلال نهاية علاقته بشكل رسمي مع مدافع الفريق السابق الكوري الجنوبي جانغ هيون سو.

وتعرض جانغ مع نهاية الموسم الماضي إلى الإصابة بورم حميد في الغدد اللمفاوية، خضع على إثره للعلاج بتكفل كامل من إدارة النادي، في العاصمة السعودية الرياض.

وكتب الهلال عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "شكراً جانغ، معاً كتبنا التاريخ".

وكان المدافع الكوري الجنوبي قد انضم إلى صفوف الهلال صيف 2019 قادمًا من طوكيو الياباني.

وخاض جانغ 146 مباراة بجميع المسابقات مع الهلال، سجل 6 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

وساهم في تتويج "الزعيم" بـ8 ألقاب أبرزها دوري أبطال آسيا (مرتين) والدوري السعودي (3 مرات).

وانتهى عقد الكوري الجنوبي مع الهلال بنهاية منافسات الموسم الماضي.

وأكد المدافع الكوري الجنوبي في وقت سابق تعافيه بشكل كامل من مرض السرطان، وأنه يتلقى الآن العلاج الإشعاعي لمنع تكرار المرض.