نجم باريس سان جيرمان ينفي اشتباكه مع ميسي

نفى فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان، أنباء دخوله في اشتباك لفظي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي.

وقال فيتينيا في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عادة لا أعلق على أي شيء يتعلق بالصحافة، لكن هذه المرة يجب علي قول ذلك.. هذا الأمر غير حقيقي بالكامل".

وكان ليونيل ميسي قد خاض موسمين بقميص باريس سان جيرمان، قبل الانتقال لصفوف إنتر ميامي الأمريكي في صيف 2023.

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وصرح ميسي أكثر من مرة عقب الرحيل عن حديقة الأمراء، بأنه كان يعاني خلال فترة تواجده في صفوف باريس سان جيرمان.