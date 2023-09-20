الرئيس الجزائري يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية التونسي

التقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ‏وذلك ‏على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.‏

‏ وجرى خلال اللقاء، وفق بيان للرئاسة الجزائرية‏، استعراض آخر التطورات على الساحتين ‏الإقليمية والدولية ودور الأمم المتحدة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية ‏المستدامة.‏

كما التقى الرئيس الجزائري وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم، على هامش مشاركتهما في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء، وفق بيان للرئاسة الجزائرية، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين الجزائر وتونس في المجالات كافة.