ليبيا: الوضع الوبائي في درنة لا يثير القلق

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، حيدر السائح، أكد لرئيس حكومة "الوحدة الوطنية الموقتة"، عبدالحميد الدبيبة، أن الوضع الوبائي في درنة لا يثير القلق.

وأشار إلى أن حملة التطعيم التي بدأها المركز في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات تسير بشكل منظم، حيث يتم إعطاء الأولوية للأطفال وفرق الإنقاذ.

وتم توريد اللقاحات المناسبة لمرض الكوليرا والتيفود وفق حاجة المناطق المنكوبة. كما نقلت الفرق الفنية التابعة للمركز إلى المناطق المتضررة من طرابلس للعمل مع فروع المركز في المنطقة الشرقية.

رئيس الحكومة الدبيبة أثنى على جهود المركز الوطني لمكافحة الأمراض وتنفيذ حملة التطعيمات في المناطق المتضررة. وشدد على ضرورة تعزيز الجهود وتنسيقها مع جميع المؤسسات في البلاد وتوفير التطعيمات اللازمة والعمل بمهنية عالية في هذا السياق.

تم إطلاق حملة تطعيم لمقدمي الخدمة وفرق الإغاثة والأطفال في المناطق المنكوبة بمدينة درنة لتحصينهم ضد مجموعة من الأمراض التي قد تظهر في ظل الكوارث الطبيعية.

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