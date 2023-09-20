أرسنال يعود إلى دوري أبطال أوروبا برباعية في أيندهوفن

حقق أرسنال الإنجليزي، الأربعاء، فوزًا عريضًا على ضيفه أيندهوفن الهولندي برباعية نظيفة الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثانية.

تناوب على تسجيل أهداف أرسنال كل من بوكايو ساكا (8) والبلجيكي لياندرو تروسار (20) والبرازيلي غابريال جيسوس (38) والنرويجي مارتن أوديغارد (70).

ويعود "المدفعجية" للمنافسة في دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام ستة مواسم.

ويسعى أرسنال للمضي قدمًا في مجموعة سهلة نسبياً تضم إلى جانبه بالإضافة إلى أيندهوفن كل من إشبيلية الإسباني ولنس الفرنسي.

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وينفرد أرسنال بصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتساوى إشبيلية مع لينس برصيد نقطة لكل منهما.

ويحل أرسنال ضيفًا على لنس في الجولة الثانية يوم 3 أكتوبر المقبل، بينما يستضيف أيندهوفن نظيره إشبيليه في نفس الجولة.