الاتفاق يجري تدريبه الأخير تحضيرًا لمواجهة الطائي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء الأربعاء، تدريبه الأخير بملعب نادي الاتفاق.

يأتي ذلك ضمن تحضيرات فارس الدهناء لاستضافة الطائي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الشابعة لدوري روشن السعودي موسم 2023/24 .

وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية، ثم تمارين الإحماء.

قبل أن يخوض الفريق تحدي التكنيك بالكرة عبر 3 مجموعات تمكن الفريق البرتقالي من تحقيق الفوز، فيما كسب الفريق الأزرق تحدي التقسيمة.

واختتم المران بتطبيق الفريق الجانب التكتيكي التي سينتهجه فارس الدهناء في مواجهة الطائي.

وشهد التدريب مشاركة المدافع الكنغولي مارسيلتيسيران في التدريبات الجماعية التدريجية بعدتماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الخليج.

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وعلى صعيد متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق الشرقية حتى قبل موعد مواجهة الكوماندوز مع الطائي.

ومن المقرر إقامة مباراة الاتفاق والطائي عند الساعة السادسة من مساء الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.