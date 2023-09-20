الاتحاد يتلقى صدمة كبيرة بشأن حمد الله

تلقت جماهير نادي الاتحاد صدمة كبيرة بشأن الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

وتأكد غياب المهاجم المغربي عن الملاعب لمدة 3 أسابيع قادمة بسبب الإصابة.

وتعرض حمد الله لإصابة في الكتف خلال مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي بدوري أبطال آسيا، الاثنين الماضي.

وأشار الإعلامي نجيب الجداوي عبر حسابه على منصة "إكس" إلى أن إصابة حمد الله ليست بسيطة، وأنه سيحتاج للعلاج لمدة تصل إلى 3 أسابيع مقبلة.

المباريات التي يغيب فيها حمد الله عن الاتحاد

الفتح والفيحاء والأهلي والتعاون في دوري روشن، الخلود في كأس الملك، سباهان والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يخضع حمد الله إلى برنامج علاجي خلال الفترة المقبلة، من أجل تجهيزه طبيًا للمشاركة رفقة "العميد" في باقي مباريات الموسم.